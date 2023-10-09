«خنقتهما بالبطانية».. تفاصيل قتل عجوز لحفيديها بطريقة صادمة بالطالبية

باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة مقتل طفلين شقيقين هما « هناء 3 سنوات - وشقيقها يدعي الصادق وعمره 3 أشهر» علي يد جدتهما المسنة بالطالبية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الطفلان قتلتهما جدتهما وتدعى «إقبال- 60 عامًا» وذلك عندما حاولت السيدة السودانية إسكات صرخات حفيديها، عقب نزول والدتهما لإحضار طعام الإفطار، فأحضرت «بطانية» وقامت بوضعها على وجهيهما مما أدى إلى اختناقهما ووفاتهما في الحال بالطالبية.

وأفادت التحريات وأقوال والد الضحيتين، أن والدته مريضة نفسية وتعاني من عدم اتزان واضطراب نفسي.

بداية الواقعة بتلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد بإبلاغ «حسن ع» – 36 سنة – تاجر سوداني الجنسية، بتلقي اتصال هاتفي من زوجته – 31 سنة - أبلغته انه عقب عودتها من إحضار طعام الإفطار صباح اليوم وجدت طفلتها «هناء» – 3 سنوات – وطفلها «الصادق» – 3 شهور – متوفيين.