الكشف الطبي بالمجان على 1871 مواطنا في قافلة طبية في دمياط

واصلت مديرية الشؤون الصحية القوافل العلاجية بمحافظة دمياط جهودها دون كلل بإطلاق القافلة الطبية الثانية خلال شهر أكتوبر لتوقيع كشف وتقديم العلاج المجاني من خلال عدد من العيادات المتنقلة.

وشملت التخصصات الباطنة و الجراحة و النساء و التوليد والأطفال والرمد والأنف والأذن والجلدية والمسالك وتنظيم الأسرة بالإضافة إلى الإشاعة و التحاليل بالمجان؛ وذلك لسكان مدينة شطا، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط و توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و تحت اشراف الدكتورة سها خيرى منسق عام القوافل الطبية بالمحافظة .

وصرح وكيل الوزارة انه قد بلغ تعداد المترددين علي القافلة نحو ألف و ثمانمائة و سبعون مواطنا، حصل أربعون منهم علي قرارات تحويل للمستشفيات المختصة ، بينما حصل ستة عشر آخرون علي قرارات علاج علي نفقة الدولة، بالإضافة إلى عمل تحاليل معملية لعدد سبعمائة مواطن ،و تم إحالة ستة و عشرون مواطن إلى قسم الإشاعة و و سبعة و عشرون آخرين لعمل سونار ، إضافة الي تقديم الأدوية بالمجان لجميع الحالات من خلال صيدلية القافلة، وذلك في ضوء رفع العناء عن الأهالي القاطنين بالأماكن نائية عن تقديم الخدمات الطبية المتخصصة.

وفي هذا السياق تم المرور على مراكز صحة أسرة الحي الرابع والطبي العام بدمياط الجديدة ووحدات طب أسرة العنانية والبستان والشيخ ضرغام التابعين للإدارة الصحية بدمياط ،و مركز طب أسرة كفر سعد، و وحدات طب أسرة كفر شحاتة ودار السلام والبدراوي بالإدارة الصحية بكفر سعد.

واختتمت الجولة بالمرور على مدرسة العنانية الابتدائية المشتركة لمتابعة أعمال لجنة الصحة المدرسية.