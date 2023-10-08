وكيل تعليم الجيزة تعقد اجتماعًا مع موجهي المواد الأساسية بالمديرية

عقدت سمية الخطيب وكيل المديرية اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بالمديرية وجاء ذلك تحت رعاية أشرف سلومة وكيل الوزارة وبحضور السادة موجهى المواد الأساسية بالمديرية.

وأكدت على عده نقاط أهمها متابعة التوجيهات بالإدارات التعليمية للمدارس علي أرض الواقع داخل الفصول، قديم تقرير للإيجابيات والسلبيات والعمل علي حلها فوراً، وحصر المعلمين وفقا للعجز والزيادة للعمل التطوعي للمواد بالمدارس.



وتضمنت النقاط أيضًا قوافل متابعات ستنشر بالإدارات التعليمية بشكل مستمر مع تبادل مواقعها لإعادة الزيارات لنفس الموقع ومتابعة تنفيذ التعليمات وشكر من استجاب وقام بإصلاح المعوقات ومحاسبة المقصرين.