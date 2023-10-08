جامعة المنوفية الأهلية تحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

نظمت جامعة المنوفية الأهلية برعاية وحضور الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية ندوة احتفالا باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة ،وذلك بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمي للجامعة وبحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث، العميد محمد السعيد جعفر المستشار العسكرى لمحافظة المنوفية، والعقيد ا ح هاني محمد مصدق مدير ادارة التربية العسكرية بجامعة المنوفية، وحاضر فى الندوة عميد دكتور أحمد فؤاد القاضى مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

بدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.



اوستهل رئيس الجامعة كلمته بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وللقوات المسلحة وللشعب المصرى ولأبناء الجامعة بمناسبة مرور خمسين عاما على انتصارات حرب أكتوبر، الحرب التى أعادت العزة والكرامة للمصريين وسطرت ملحمة تاريخية وقف أمامها العالم كثيرا، موجها تحية إعزاز وتقدير لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لاستراد الأرض والحفاظ على الوطن.

ورحب رئيس الجامعة بضيوف الندوة موجها لهم الشكر لمشاركتهم فى هذا الاحتفال والتواجد بين الطلاب حتى يستفيدوا من خبراتهم، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تنظيم العديد من الندوات التثقيفية وتستضيف الكثير من الشخصيات المؤثرة فى مختلف التخصصات لتشكيل وعى الطلاب الوطنى وتنمية روح الولاء بداخلهم، وسرد البطولات التى تمت خلال فترة الحرب لتكون قدوة ومثل لهم يحتذون به فى مستقبلهم ويفتخرون بتاريخ حافل بالتضحيات والبطولات، وتعريفهم أيضا بمايتم حاليا من إنجازات ومشاريع قومية ومبادرات مجتمعية على أرض الواقع، وجهود القيادة السياسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وصولا للجمهوية الجديدة.

هذا وتحدث مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا عن حرب أكتوبر والخطة الاستراتيجية التى بدأت عقب هزيمة ٦٧ وعزم وإصرار القوات المسلحة على تحقيق النصر، واستعرض التحديات التى واجهت الشعب المصرى والقوات المسلحة حتى تحقق النصر العظيم قى السادس من أكتوبر ١٩٧٣، والدروس المستفادة من الحرب، مرورا بتاريخ مصر منذ هذه الفترة حتى الآن والتحديات التى تواجه مصر وأبرز القضايا التى تجتاح مصر والعالم حاليا، مؤكدا على أهمية تنمية وعى الطلاب ومشاركتهم فى الحياة السياسية والاجتماعية وأن يكون لكل طالب دور فى تحقيق التنمية، والحفاظ على استقرار الوطن.

وفى ختام الندوة وجهت الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم وحرصه على التواجد والمشاركة فى جميع المناسبات بين أبنائه الطلاب، كما وجهت الشكر لضيوف الندوة وشكر خاص للعميد الدكتور أحمد فؤاد القاضى مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا لتبيته الدعوة والحديث مع الطلاب ومشاركته احتفال الجامعة باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر، ضمن سلسلة الندوات التى تنظمها الجامعة احتفالا بهذه المناسبة الهامة.