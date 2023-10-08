تشكيل هجومي متوقع لأرسنال في قمة مانشستر سيتي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الإمارات"، لمتابعة القمة المرتقبة بين فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق ارسنال بعض المفاجآت، حيث يُمكن أن يتم اختيار جابرييل جيسوس للعب على الجناح الأيسر في غياب جابرييلي مارتينيلي، وذلك في حالة أن يتم الدفع ببوكايو ساكا منذ الدقيقة الأولى، مع الاعتماد على إيدي نكيتياه كرأس حربة، وربما يكون لياندرو تروسار أحد الخيارات على الجهة اليسرى أيضًا.

وجاء التشكيل المتوقع لارسنال كالتالى:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بينيامين وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، إدوارد نكيتياه، ليونارد تروسارد.

ويحتل فريق ارسنال صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيده عن ارسنال محتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة.