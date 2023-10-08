إصابة 3 أشخاص بالخرطوش خلال مشاجرة بمدينة نصر

أصيب 3 أشخاص بالخرطوش خلال مشاجرة بين طالب ومحامي وصاحب محل بمدينة نصر .

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (3 أشخاص "مصابون بطلقات خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم") .

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول (نجار - طالب) طـرف ثانى (محامى – مالك سوبر ماركت) وبحوزتهما (فرد خرطوش ، عدد من فوارغ الطلقات من ذات العيار) جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بإستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها، وتصادف مرور المصاب الثالث بمحل الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثانى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.