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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بقتل شاب في المرج

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس المتهمين بقتل شاب في المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه بعد انتهاء الصفه التشريحية للمتوفى، وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية للمباحث، وضبط المتهمين بالواقعة.

 

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد عثرت على جثة شاب مقتول بالرصاص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة باحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مقتول بطلقات نارية، وبسؤال والده اتهم 3 اشخاص بارتكاب الواقعة، ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

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