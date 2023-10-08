رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع آخر أيام سير إجراءات تقديم الطلاب الجدد

تابع الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، آخر أيام سير إجراءات التقديم والكشف الطبى لطلاب الثانوية الفنية (٣-٥) سنوات، وخريجي المعاهد الفنية المُلتحقين بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة.

وخلال جولته، وجّه الدكتور كشك رئيس الجامعة بتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب وتيسير إجراءات التقديم، كما وجه بتوفير باص الجامعة لتوصيل الطلاب وأولياء أمورهم من الجامعة للبنك الأهلى لدفع المصروفات الدراسية والعودة لاستكمال إجراءات التقديم.

وأكد الدكتور كشك، أن الجامعة تحرص على بناء شخصية عصرية للخريج، لها القدرة على التفاعل الذكي مع مختلف أنظمة التكنولوجيا وتواكب متطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل.



وتبادل الدكتور كشك الحوار مع الطلاب وأولياء الأمور والرد على استفساراتهم، مؤكدًا أن دور الجامعة لا يقتصر على العملية التعليمية فقط وإنما تعليم وتدريب وبحث وتثقيف وتنمية مهارات الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

وجدير بالذكر أن المحاضرات التعريفية لطلاب الفرقة الأولى لجميع البرامج التكنولوجية الموجودة "ميكاترونكس، أوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التبريد والتكييف ستبدأ غدًا الإثنين الموافق 9 اكتوبر الجاري، من الساعة 9 صباحًا الى 12 ظهرًا، لطلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية الثلاث سنوات بمدرج (1)، ومن الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا يوم الثلاثاء لطلاب الدبلومات الفنية الخمس سنوات والمعاهد الفنية بمدرج (3).

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