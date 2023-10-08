"جيروزاليم بوست": 750 إسرائيليا في عداد المفقودين حاليا

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي طلبت من أهالي المفقودين مساعدتها في العثور عليهم بعد الهجوم المباغت الذي بدأته حركة حماس والفصائل الفلسطينية، أمس السبت، على جنوب ووسط إسرائيل وأسفر عن مقتل المئات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن تقارير غير رسمية تفيد بأن من المعتقد أن ما يصل إلى 750 إسرائيليًا في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أن أصدقاء وأقارب المفقودين يحاولون توحيد جهودهم من أجل العثور عليهم.

في غضون ذلك، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن عدد القتلى الإسرائيليين في العمليات التي تنفذها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، منذ صباح السبت، ارتفع إلى 350 شخصا، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الجرحى إلى 1590 بينهم نحو 300 بحالة خطرة.

واستُشهد أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلية بناية سكنية غرب مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ يوم أمس إلى 260 شهيدًا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".