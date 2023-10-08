قصف إسرائيلي يوقع 12 شهيدا فلسطينيًا من عائلة واحدة ببيت حانون

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد 12 شخصًا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في بيت حانون، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد بلغت حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية منذ أمس السبت، 232 شهيدًا، ونحو 1700 جريح، بعضهم بحالة حرجة وخطيرة.

وأُصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من البنايات والمواقع والبنية التحتية في قطاع غزة.

وأفاد مُراسل “القاهرة الإخبارية”، بأنَّ طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، ما أدى إلى إصابات في صفوف المواطنين القاطنين في البنايات المجاورة له.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية ملعب فلسطين وطريقًا رئيسيًا في محيطه بعدد من الصواريخ، وألحقت دمارًا وخرابًا في المكان وبالبنية التحتية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.