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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إضراب شامل بالضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الإبراهيمي

إضراب شامل بالضفة
إضراب شامل بالضفة الغربية
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عمّ الإضراب الشامل مُحافظات الضفة الغربية، اليوم الأحد، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المُتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 230 مواطنًا، وإصابة أكثر من 1700 بجروح، بينهم 20 في حالة الخطر. 

وشلّ الإضراب، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات لجماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة ميادين التصدي للاحتلال، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية، والدولة، والاستقلال. 

وعلى صعيد متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين. 

وقالت مصادر إن سلطات الاحتلال أخطرت بإغلاق المسجد اعتبارا من اليوم، وحتى إشعار آخر، حيث قامت بتعليق إخطار مكتوب بهذا الخصوص على بوابات المسجد. 

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية للمسجد الإبراهيمي. 

وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على كافة المداخل المؤدية إلى المسجد، وأغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.

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الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي الضفة الغربية
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