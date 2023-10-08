ميلان يتصدر الدوري الإيطالي بانتصار مثير على جنوى

حقق فريق ميلان، انتصارًا في الوقت القاتل على نظيره جنوى بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024.

ونجح ميلان في اقتناص صدارة الدوري الإيطالي من جاره إنتر ميلان، بفوزه على جنوى، وبتعادل الإنتر مع بولونيا في نفس الجولة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، البديل الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 87 من صناعة مواطنه يونس موسى.

وشارك بوليسيتش في المباراة، مع انطلاق الشوط الثاني، حيث حل بديلًا للنيجيري صامويل تشوكويزي ضمن تعديلات المدرب ستيفانو بيولي، إذ قاد تشوكويزي رفقة السويسري نوا أوكافور، والصربي لوكا يوفيتش هجوم الروسونيري أمام جنوى، كما جلس الثلاثي الأساسي، أوليفييه جيرو، بوليسيتش، ورافائيل لياو على مقاعد البدلاء في مواجهة الليلة، ولعب الثلاثي الأخير بدلًا من اللاعبين الذي بدأوا اللقاء في الخط الهجومي.

وشهدت المباراة، طرد لحارسي الفريقين، حيث تلقى حارس ميلان البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+8، وطرد حارس جنوى في الدقيقة 90+13.

وبتلك النتيجة، تصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الوصيف حتى الآن، فيما تجمد رصيد جنوى عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.