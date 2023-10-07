السيطرة على حريق اندلع في منزل مكون من 4 طوابق بشبين القناطر

سيطرت قوات الإطفاء والحماية المدنية في القليوبية على حريق هائل شب في منزل مكون من 4 طوابق في قرية نوى بشبين القناطر في محافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بوقوع حريق هائل في منزل من 4 طوابق بقرية نوى دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وانتقل اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية والمقدم أمير الكومي رئيس مباحث المركز وسيارات الإطفاء و تم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

والمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب في منزل من 4 طوابق في قرية نوى والطابق الأرضى به سوبر ماركت وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي ولم تقع أي خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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