الجيش الإسرائيلي يؤكد أن المقاومة الفلسطينية "أخذت" إسرائيليين رهائن في غزة

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانييل هاجاري، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية "أخذت" إسرائيليين كرهائن في قطاع غزة.

ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى هاجاري قوله - في مؤتمر صحفي - إن جنودًا إسرائيليين قتلوا أيضًا في القتال.

ولم يفصح هاجاري عن عدد الرهائن أو الجنود الذين قتلوا.

وأضاف هاجاري إن القتال لا يزال جاريا في 22 موقعًا في جنوب إسرائيل، بما في ذلك أماكن احتجاز الرهائن في منطقتي بئيري وأوفاكيم.

وقال هاجاري إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى جميع البلدات الواقعة على حدود غزة، وتقوم بعمل مسح شاكل لكل واحدة منها، مشيرا إلى أنه يجري نشر أربع فرق على حدود غزة، لتنضم إلى 31 كتيبة موجودة هناك بالفعل.