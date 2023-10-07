ads
السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يؤكد أن المقاومة الفلسطينية "أخذت" إسرائيليين رهائن في غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانييل هاجاري، اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية "أخذت" إسرائيليين كرهائن في قطاع غزة. 
ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى هاجاري قوله - في مؤتمر صحفي - إن جنودًا إسرائيليين قتلوا أيضًا في القتال.
ولم يفصح هاجاري عن عدد الرهائن أو الجنود الذين قتلوا.
وأضاف هاجاري إن القتال لا يزال جاريا في 22 موقعًا في جنوب إسرائيل، بما في ذلك أماكن احتجاز الرهائن في منطقتي بئيري وأوفاكيم.
وقال هاجاري إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى جميع البلدات الواقعة على حدود غزة، وتقوم بعمل مسح شاكل لكل واحدة منها، مشيرا إلى أنه يجري نشر أربع فرق على حدود غزة، لتنضم إلى 31 كتيبة موجودة هناك بالفعل.

ads
غزة الجيش الإسرائيلي إسرائيل رهائن المقاومة الفلسطينية
ads