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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري النيل.. المصري البورسعيدي يفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف

المصري والداخلية
المصري والداخلية
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي الفوز على نظيره فريق الداخلية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الجولة 3 من الدوري الممتاز.

وانتهت منذ قليل مباراة المصري والداخلية، التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث فاز الفريق البورسعيدي بثلاثية مقابل هدف واحد.

وافتتح ميدو جابر أهداف مباراة المصري والداخلية في الدقيقة 8، ثم عزز مروان حمدي تقدم الفريق البورسعيدي في الدقيقة 49، وأضاف باهر المحمدي الهدف الثالث في الدقيقة 66.

ونجح أصحاب الأرض في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 81 من عمر مباراة المصري والداخلية، بعد تسديدة يسارية من إيهاب سمير سكنت الشباك.

ورفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الـ 4 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بعدما حقق انتصارين وخسر مرة واحدة أمام الأهلي في المباراة الافتتاحية.

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المصري البورسعيدي الداخلية
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