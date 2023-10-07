محافظ قنا: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اجتماعا موسعا لمناقشة البنود الخاصة بكراسة شروط المرحلة الأولي من مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة ، تمهيدا لطرح المشروع للتنفيذ خلال الأيام المقبلة ، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة ، و المهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ، الجهة المشرفة على تنفيذ المنطقة الحرفية ، وعدد من رؤساء القطاعات بالجهاز ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوحدة المحلية لمجلس ومدينة قنا .

ومن جانبه أكد محافظ قنا ، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على البنود المدونة بكراسة الشروط ، مشيرا إلى أنه جارى اعتماد الكراسة ، تمهيدا لطرحها أمام الشركات المنفذة لإختيار أفضل العروض المقدمة ، ومن ثم بدء تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع ، مشددا على مسئولى الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية ، بضرورة إلزام الشركة المنفذة بتطبيق اشتراطات السلامة والأمان بالنسبة لمواقع العمل ، ولجميع العاملين بها ، للحفاظ على سلامة العاملين ، موجها بضرورة وضع جدول زمنى لجميع مراحل تنفيذ المشروع والإلتزام بها .

وأضاف " الداودى " أن هناك خطة طموحة تعمل على تنفيذها المحافظة ، للتوسع فى إقامة المناطق الحرفية ، ضمن خطة الدولة التى تسعى إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة ، وخلق فرص عمل منتجة للشباب ، مثل المنطقة الحرفية بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، و المجمع الصناعى الحرفى بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت ، والذى تم افتتاحه خلال شهر أغسطس الماضى ، بالإضافة إلى تخصيص 15 فدان لإقامة منطقة حرفية بقرية أبومناع شرق التابعة لمركز دشنا ، وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المبدئية للمنطقة ، و تخصيص مساحة 42 فدان بالظهير الصحراوى بمركز نقادة لإقامة منطقة حرفية للحرف اليدوية والصناعات الصغيرة ، وكذلك إقامة منطقة حرفية بمركز فرشوط .

يُذكر أن المنطقة الحرفية بالترامسة ، هى احدى المشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة قنا بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وسوف توفر حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال عمليات الإنشاء والتشغيل ، وهى تقع علي مساحة 20 فدان مكونة من منطقتين ، الاولي منطقة الورش وسوف تضم 456 ورشة ( 96 ورشة نجارة - 96 ورشة بلاط – 132 ورشة إصلاح السيارات - 132 ورشة إصلاح معدات زراعية )، والمنطقة الثانية للخدمات وتشمل " مسجد ، نقطة اسعاف ، وحدة إطفاء ، نقطة شرطة ، كافتريا ، مباني إدارية ، غرف أمن " ، ويضم المشروع أيضا عدد من المحلات التجارية و المعارض التسويقية لدفع العائد الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وللتسهيل علي المتعاملين مع الورش وتوفير الوقت والمجهود في التنقل .