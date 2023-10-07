ختام ورشة عمل لتطوير أداء مقدمي خدمات المواطنين بالمحليات بالأقصر.. صور

اختتمت بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، أعمال ورشة عمل مع رؤساء ونواب المراكز والمدن وعلى مدار 3 أيام، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة الأقصر، فى مجال تطوير أداء مقدمى خدمات المواطنين بالمحليات، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال سيد محمد إسماعيل مدير مركز التدريب بالأقصر، إن المهندس محمد أيمن عمران أخصائى دعم فنى بوزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية تناول عدة موضوعات ضمن جدول أعمال ورشة العمل وكان على رأسها توضيح دور المنظومة فى توفير بيئة حضارية لتقديم الخدمة بشكل ميسر من خلال تبسيط الإجراءات وتعدد قنوات تقديم خدمات المواطنين بالمحليات من خلال (البوابة الإلكترونية، والسيارة المتنقلة، والمراكز التكنولوجية)، والتعريف بأهم دورات العمل والجهات المشاركة بها، وأهمية الاعتماد على المنظومة فى المخاطبات الداخلية والخارجية، وكيفية الأستفادة من التقارير ومؤشرات الإداء التى توفرها المنظومة للمتابعة والرقابة لتحسين الأداء، أهمية حوافظ التوريد (37) والإيصالات المميكنة (33) فى ظل الشمول المالى.

ومن جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على أهمية تدريب مقدمى خدمات المواطنين وتنمية المهارات الفنية والشخصية لديهم، وذلك لضمان تقديم خدمات ذات جودة ودقة عالية، تليق بالمواطنين بجانب تطوير منظومة سير الأعمال للتأكد من إنجاز الإجراءات بأسرع وقت دون وجود أخطاء.

وفي نفس السياق، قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد حميدو مدير مشروعات تطوير خدمات المواطنين، والعميد أحمد طعيمة مدير مشروع تطوير خدمات المواطنين للمحليات لمحافظة الأقصر، بزيارة محافظة الأقصر للوقوف على مستوى الأداء بالمراكز التكنولوجية ومناقشة مؤشرات الأداء وكيفية التغلب على المعوقات، برفقة العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ولجنة متابعة أعمال المراكز التكنولوجية.

وقام الوفد، بزيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، حيث استقبلهم اللواء دكتور علي الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وأحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس المدينة، بمشاركة لجنة المتابعة بالمحافظة ومديري جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وتابع الوفد، سير العمل عن قرب بالمراكز التكنولوجية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل بها، فضلًا عن توفير التدريبات اللازمة للعاملين بتلك المراكز لمواكبة التغيرات التكنولوجية، وضمان الانتقال إلي عملية الميكنة دون صعوبات، كما تم الاستماع إلى اهم المشكلات التي تواجه المراكز والعمل على حلها مثل تكرار المعاملات والتصالح وكيفية التعديل لمعاملة بالمنظومة لم تنتهي بعد.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو تطبيق عملية التحول الرقمي، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والتنسيق المشترك بين المحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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