شعبة الذهب تحذر من شراء المشغولات الذهبية عبر المنصات الإلكترونية

حذرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، المواطنين من شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحال الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين.

وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات.

حيث تلقت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، العديد من الشكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة، على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول، الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة بشكل قانوني.

وقالت الشعبة إن الشكاوى تتمثل في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار.

كما أكدت الشعبة أنه لن يتسنى للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك.

عند قيام المستهلكين بشراء مشغولات ذهبية، من الصفحات الإلكترونية أو جروب أو أماكن مجهولة و تشجيع هذه النوعية من الممارسات التجارية غير المنضبطة.

كما ناشدت الشعبة جموع المستهلكين مساندتها فيما تقوم به من جهود لتنظيم تجارة الذهب والمشغولات الذهبية.

وطالبت المواطنين بالتوقف الفوري عن التعامل مع تلك الصفحات أواي كيانات غير قانونية.

التي تعمل بعيدا عن رقابة الدولة والإبلاغ عن تلك الكيانات للأجهزة الرقابية المسئولة عن تنظيم تجارة الذهب بمصر.