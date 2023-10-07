نتنياهو يخاطب الإسرائيليين: "نحن في حالة حرب"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن بلاده في حالة حرب وذلك في أول تعليق له على الهجوم الضخم الذي نفذته حركة "حماس" على المستوطنات القريبة من قطاع غزة والمدن الإسرائيلية.

ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى نتنياهو قوله في التعليق الذي جاء بعد نحو خمس ساعات من بدء الهجوم "أيها المواطنون الإسرائيليون، نحن في حالة حرب... سوف ننتصر وسيدفع العدو (المقاومة الفلسطينية) ثمنا لم يعرفه من قبل" على حد قوله.

وقالت الصحيفة إن هناك عددا غير محدد حتى الآن من القتلى في صفوف الإسرائيليين ونحو 300 جريح جراء تسلل المُقاومين إلى عدد من المستوطنات الجنوبية وإطلاق آلاف الصواريخ على وسط وجنوب إسرائيل.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن المقاومين تسللوا جوا وبرا وبحرا إلى جنوب إسرائيل.

