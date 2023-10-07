بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص بينهم 6 أطفال في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، جراء حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بطريق ( إدكو - رشيد) أمام قرية 6 بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بطريق (إدكو - رشيد)، أمام قرية 6 بمركز ادكو ووجود مصابين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين إصابة كل من:" ت.م، 14 عامًا، م.م، 22 عامًا، م.م، 14 عامًا، د.ع، عامًا، س.ا، 15 عامًا، س .ا، 11 عامًا، ن.ر، 15 عامًا".

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ادكو لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.