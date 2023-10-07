تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لـ"الخطيب" وموعد عودته من فرنسا

يعود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة قادما من فرنسا بعد رحلة علاج طويلة أجرى خلالها عدة فحوصات للاطمئنان على حالته الصحية بعد الإصابة الأخيرة.

وكان محمود الخطيب تعرض لحالة “دوار” وحالة إغماء خلال معسكر الفريق في النمسا وسقط في صالة "الجيم" وتعرض للإصابة بقطع في الرأس استلزم إجراء عملية جراحية 16 غرزة في الرأس.

وتوجه “بيبو” من النمسا إلى فرنسا لعرض نفسه على الطبيب المعالج والذي يتابع حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في الفترة الأخيرة خلال رحلة العلاج في فرنسا.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية، إن وقعة محمود الخطيب في النمسا خلال معسكر الفريق كانت شديدة ولم تحتاج إلى 4 غرز في الرأس فقط، بل احتاجت إلى ما يقرب من 16 غرزة.

وأضاف جمهور الأهلي قلق على رئيس النادي، ولكن الخطيب عمل الخياطة، وذهب للملعب لمساندة الفريق، وطمأن أسرته ثم ذهب للرحلة العلاجية في فرنسا.

وأشار “شوبير” إلى أن محمود الخطيب يعاني من مشاكل على مستوى الرقبة، وركب واقي للرقبة، ولكن الأمور تحسنت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

وشدد أحمد شوبير على أن الأطباء نصحوا "الخطيب" بعدم بذل أي مجهود خلال الفترة المقبلة حفاظًا على صحته، وطلبوا منه الهدوء في العمل، خاصة أنهم نصحوه من قبل ولكن رئيس الأهلي أصر على دعم الفريق، وهذا ليس صحيا.