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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكونفدرالية الإفريقية.. مواعيد مباريات الزمالك بدور المجموعات

الزمالك
الزمالك
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أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي و سوار الغيني و أبو سليم الليبي.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولي يوم  26 نوفمبر المقبل

الزمالك × أبو سليم الليبي في القاهرة

الجولة الثانية يوم  3 ديسمبر المقبل
سوار الغيني × الزمالك في غينيا

الجولة الثالثة يوم  10 ديسمبر المقبل
الزمالك × ساجرادا الأنجولي في القاهرة

الجولة الرابعة يوم 20 ديسمبر المقبل
ساجرادا الأنجولي× الزمالك  في أنجولا


الجولة الخامسة يوم  25 فبراير 2024
أبو سليم الليبي × الزمالك  في ليبيا

الجولة السادسة يوم 3 مارس 2024
الزمالك × سوار الغيني  في القاهرة

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كأس الكونفدرالية الزمالك كأس الكونفدرالية الأفريقية
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