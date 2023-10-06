السيسي: "سعدت بتنظيم إدارة طوارئ بهذا التطور"

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء.

وقال الرئيس السيسي : “سعدت بتنظيم إدارة طوارىء بهذا التطور”، مشير ا الى انه :"بعد شهرين ستقوم لجنة بتفقد هذه المراكز المتحركة بكل محافظة".

وفي سياق احتفالات نصر أكتوبر ترأس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة.

كما وجه الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة.

كما وجه الرئيس التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لصون مقدساته.

وأكد الرئيس أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

كما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

ووضع الرئيس السيسي أكليل من الزهور على قبري الرئيس السادات والرئيس جمالع عبد الناصر كما قرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.