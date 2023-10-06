أوكرانيا: هجوم روسي بطائرة مسيرة في مدينة "أوديسا"

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 09:19 ص

أعلنت قوات الدفاع الجنوبية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن روسيا شنت هجوما كبيرا بواسطة طائرة مسيرة تسبب في إحداث أضرار بالبنية التحتية للموانىء بالإضافة إلى تدمير منشأة لتخزين الحبوب على نهر الدانوب في مدينة "أوديسا".

وأضافت القوات - عبر تطبيق "تليجرام" حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية - "لقد تعرضت البنية التحتية للحدود والموانىء في منطقة الدانوب لأضرار، كما تدمرت منشأة لتخزين الحبوب واشتعلت النيران في العديد من الشاحنات".. مشيرة إلى أنه تم إخماد النيران الذي لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

من جانبه، قال "أوليج كيبر" رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمدينة "أوديسا" إنه تم تعليق عبور السفن عقب الهجوم الذي وقع على منطقة بالقرب من الحدود الرومانية.