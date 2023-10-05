23 لاعبًا في قائمة منتخب فرنسا لمواجهتي هولندا وإسكتلندا

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهتي هولندا واسكتلندا في فترة التوقف الدولي، التي تقام في شهر أكتوبر الحالي.

ويواجه المنتخب الفرنسي نظيره الهولندي، يوم 13 أكتوبر، في تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024، قبل أن يلتقي منتخب إسكتلندا وديًا، في السابع عشر من الشهر ذاته.

ويتواجد ثلاثي هجوم فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي وعثمان ديمبلي وراندال كولو مواني على رأس قائمة منتخب فرنسا المكونة من 23 لاعبًا.

كما ضم ديشامب للقائمة، ثنائي ريال مدريد إدوارد كامافينجا وأوريلين تشواميني، بالإضافة إلى جوليس كوندي مدافع برشلونة.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة مجموعته في تصفيات يورو 2024 بالعلامة الكاملة، 5 انتصارات من 5 مباريات.

بينما يحتل منتخب هولندا المركز الثالث برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد نظيره اليوناني وصيف المجموعة، لكن منتخب الطواحين لعب مباراة أقل.

قائمة منتخب فرنسا

حراسة المرمى: مايك ماينيان - ألفونس أريولا - بريس سامبا.

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو - جوناثان كلوس - ويليام ساليبا - إبراهيما كوناتي - جول كوندي - بنجامين بافارد - ثيو هيرنانديز- لوكاس هرنانديز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - يوسف فوفانا - بوبكر كامارا - إدواردو كامافينجا.

وفي الهجوم: كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - أوليفييه جيرو - راندال كولو مواني - كينجسلي كومان - ماركوس تورام - عثمان ديمبلي.