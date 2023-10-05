دورى روشن.. غراي يقود الرياض لمواجهة الشباب

أعلن يانيك فيريرا المدير الفنى لفريق الرياض، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الشباب، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".
وجاء تشكيل فريق الرياض كالتالى:
حراسة المرمى: مارتن كومبانيا.
خط الدفاع: محمد الشوريخ، دينو أرسلاناجيتش، خالد إبراهيم الشويع، الين توسكا.
خط الوسط: بيراما توري، ديديي ندونغ، كنوليدج موسونا، خوان ميغيل خمينيز لوبيز، عبدالله ابراهيم.
خط الهجوم: أندري غراي.
ويحتل فريق الرياض المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق الشباب المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.