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الخميس 05 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى روشن.. غراي يقود الرياض لمواجهة الشباب

فريق الرياض
فريق الرياض
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أعلن يانيك فيريرا المدير الفنى لفريق الرياض، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الشباب، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".

وجاء تشكيل فريق الرياض كالتالى:
حراسة المرمى: مارتن كومبانيا.
خط الدفاع: محمد الشوريخ، دينو أرسلاناجيتش، خالد إبراهيم الشويع، الين توسكا.
خط الوسط: بيراما توري، ديديي ندونغ، كنوليدج موسونا، خوان ميغيل خمينيز لوبيز، عبدالله ابراهيم.

خط الهجوم: أندري غراي.

ويحتل فريق الرياض المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق الشباب المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.

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روشن تشكيل فريق الرياض الرياض الشباب
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