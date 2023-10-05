دورى روشن.. غراي يقود الرياض لمواجهة الشباب

أعلن يانيك فيريرا المدير الفنى لفريق الرياض، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الشباب، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى السعودى لكرة القدم "روشن".



وجاء تشكيل فريق الرياض كالتالى:

حراسة المرمى: مارتن كومبانيا.

خط الدفاع: محمد الشوريخ، دينو أرسلاناجيتش، خالد إبراهيم الشويع، الين توسكا.

خط الوسط: بيراما توري، ديديي ندونغ، كنوليدج موسونا، خوان ميغيل خمينيز لوبيز، عبدالله ابراهيم.

خط الهجوم: أندري غراي.



ويحتل فريق الرياض المركز الـ 15 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق الشباب المركز الـ 12 برصيد 8 نقاط.