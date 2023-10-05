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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري بشبين الكوم

محافظ المنوفية بوضع
محافظ المنوفية بوضع اكليلاً من الزهور على النصب التذكارى
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وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر 1973 بمدينة شبين الكوم، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، جاء ذلك بحضور اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية – مدير أمن المنوفية، العميد محمد السعيد جعفر المستشار العسكرى، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.
ووسط أجواء من الفرحة والأناشيد الوطنية ، بدأت مراسم الاحتفال بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد، وقام محافظ المنوفية ومرافقوه بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الواجب الوطنى من أبناء مصر المخلصين و الذين ضحوا بأغلى ما يمتلكون فداءً للوطن وتحقيقاً لرفعته وصوناً لكرامته.
ومن جانبه قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة القيادات التنفيذية والأمنية وجموع أهالى وأبناء شعب المنوفية بمناسبة تلك الذكرى العظيمة، والتى ستظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وتجسيداً لعظمة مصر وقيمتها عبر عصور التاريخ وحتى وقتنا الحاضر، مثمناً الدور البطولي والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية مصر وشعبها.
وبعث محافظ المنوفية رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية لتحيا مصر في عزة وكرامة ، داعيا المولى عز وجل بأن يحفظ مصرنا الغالية وتظل قواتنا المسلحة حصناً منيعاً وصرحاً شامخاً يجسد العزة والقوة والكرامة.

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أرواح شهداء الأناشيد الوطنية الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر القوات المسلحة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
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