ads
الخميس 05 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظة مطروح تناشد أهالي المناطق المتضررة بعدم التواجد في ممرات السيول

استمرار أعمال رفع
استمرار أعمال رفع مياه الأمطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح على الفيس بوك، فجر اليوم الخميس، إنه نظرًا لتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى حدوث سيول نتيجة انحدارها من الأودية إلى بعض المناطق المنخفضة، ومنها منطقة وادي الرمل والخروبة والكيلو 4 شرق مدينة مرسى مطروح ونشهد حاليًا مرور السيل. 

وناشدت المحافظة عبر صفحتها الرسمية، بضرورة تعاون المواطنين في تلك المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة وعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره، واتخاذ الحيطة والحذر. 

وأكد البيان أن أجهزة المحافظة حاليا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات. 

وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، للإبلاغ عن أي طوارئ الاتصال على الرقم ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ غرفة عمليات المحافظة. 

كانت مدينة مرسى مطروح قد شهدت هطول الأمطار الغزيرة والتي تحولت لسيول في بعض المناطق. 

محافظة مطروح تناشد أهالي المناطق المتضررة من السيول بعدم التواجد في ممرات السيل

IMG-20231005-WA0042
IMG-20231005-WA0042
IMG-20231005-WA0050
IMG-20231005-WA0050
IMG-20231005-WA0039
IMG-20231005-WA0039
IMG-20231005-WA0028
IMG-20231005-WA0028
IMG-20231005-WA0049
IMG-20231005-WA0049
IMG-20231005-WA0038
IMG-20231005-WA0038
IMG-20231005-WA0041
IMG-20231005-WA0041
IMG-20231005-WA0029
IMG-20231005-WA0029
IMG-20231005-WA0046
IMG-20231005-WA0046
IMG-20231005-WA0024
IMG-20231005-WA0024
IMG-20231005-WA0045
IMG-20231005-WA0045
IMG-20231005-WA0023
IMG-20231005-WA0023
IMG-20231005-WA0048
IMG-20231005-WA0048
IMG-20231005-WA0037
IMG-20231005-WA0037
IMG-20231005-WA0047
IMG-20231005-WA0047
IMG-20231005-WA0036
IMG-20231005-WA0036
IMG-20231005-WA0025
IMG-20231005-WA0025
IMG-20231005-WA0044
IMG-20231005-WA0044
IMG-20231005-WA0043
IMG-20231005-WA0043
ads
مطروح مرسي مطروح أمطار سيول المناطق المتضررة من السيول
ads