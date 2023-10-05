محافظة مطروح تناشد أهالي المناطق المتضررة بعدم التواجد في ممرات السيول

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة مطروح على الفيس بوك، فجر اليوم الخميس، إنه نظرًا لتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة أدت إلى حدوث سيول نتيجة انحدارها من الأودية إلى بعض المناطق المنخفضة، ومنها منطقة وادي الرمل والخروبة والكيلو 4 شرق مدينة مرسى مطروح ونشهد حاليًا مرور السيل.

وناشدت المحافظة عبر صفحتها الرسمية، بضرورة تعاون المواطنين في تلك المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة وعدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره، واتخاذ الحيطة والحذر.

وأكد البيان أن أجهزة المحافظة حاليا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة من مجلس المدينة والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لإزالة وتحويل المياه لمسارها حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، للإبلاغ عن أي طوارئ الاتصال على الرقم ٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ غرفة عمليات المحافظة.

كانت مدينة مرسى مطروح قد شهدت هطول الأمطار الغزيرة والتي تحولت لسيول في بعض المناطق.

محافظة مطروح تناشد أهالي المناطق المتضررة من السيول بعدم التواجد في ممرات السيل

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