الشاي يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري





كشفت دراسة أجريت في جامعة أديلايد بأستراليا، إن شرب أي نوع من الشاي يقلل من فرص الإصابة بمقدمات السكري بنسبة 15%، والسكري بنسبة 28%.



ووفق "هيلث داي"، يمر الشاي الداكن بعملية تخمير واسعة النطاق، وهو غني بالبكتيريا الصحية أو البروبيوتيك التي تحسن صحة الأمعاء.

اعتمدت الدراسة على بيانات 1923 شخصا في الصين، أعمارهم بين 20 و80 عاما، أبلغوا عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي، ونوعه سواء كان أخضر أو أسود أو داكن أو أي نوع آخر.



ثم قارن الباحثون مستوي ونوع الشاي مع مستويات السكر في الدم أو الجلوكوز في البول، ومقاومة الأنسولين وحالة نسبة السكر في الدم.



وقالت النتائج: "أظهرت دراستنا لأول مرة أن شرب الشاي يرتبط بزيادة إفراز الجلوكوز في البول، ما قد يساهم في فوائد السكر في الدم".



ولا يتخلص المصابون بالسكري من الجلوكوز الزائد في البول، لذلك يمكن أن ترتفع مستويات السكر في الدم، ولكن يبدو أن من يشربون الشاي الداكن بانتظام لديهم زيادات كبيرة في كمية السكر في البول.