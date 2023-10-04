أحمد حداد: فيلم "حالة الطقس" ينتمي إلى السينما المستقلة.. وواجهت صعوبات إنتاجية

عرض فيلم "أما عن حالة الطقس" ضمن مسابقة الفيلم المصرى بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحضر من فريق عمل الفيلم الممثل والمخرج والمؤلف أحمد حداد.

أقيمت ندوة عن الفيلم مع المخرج والممثل والمؤلف أحمد حداد أدارتها الناقدة نورهان عماد الدين، بحضور الناقد الأمير اباظة رئيس المهرجان.

وقال حداد: سعيد بعرض الفيلم فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط خاصة أن هذه التجربة تنتمى إلى السينما المستقلة ولذلك واجهت صعوبات شديدة بسبب ميزانية العمل.

وأضاف: صورت الفيلم فى عام كامل وقمت بمونتاجه فى فترة كورونا وخرج الفيلم إلى النور فى 2022، وكنت حريص عند اختيار الأبطال أن تكون ملائمة مع الشخصيات بالعمل، وخاصة أقدم عدد من القضايا الخاصة بالمرأة وقصص الحب والعلاقات العاطفية ومن خلال الشاب المهزوم.

وأوضح حداد: فكرة الشخص المريض بحالة "بانك أتاك"، وأنه شخصية انهزامية استهوتنى كثيرا لتقديمها، وقمت بالبحث والدقيق فى هذا المرض حتى أتمكن من تقديم الشخصية بحرفية شديدة.

أما عن فكرة الاستعانة ببعض الأغانى القديمة لمطربين كبار، قال: السر وراء ذلك خلفيتى الشاعرية، وحبى لالقاء الشعر والأغاني، كما أنها كانت مناسبة ومعبرة عن الأحداث وحالة الشخصيات، فضلا عن إننى أنتمى إلى عائلة فنية وهى الشاعر الكبير فؤاد حداد.

واستكمل حداد حديثه قائلا: أقنعت نجوم ومبدعين للمشاركة بالفيلم مثل حنان يوسف والمخرج خيرى بشارة والفنانة ريهام عبد الغفور، حيث مشاركتهم جاء بناء على إيمانهم الشديد بالعمل، والمجهود الذى يبذل من جانب جميع فريق العمل.

يتناول العمل قصة الشاب المهزوم حسين شوقي الذي لا يستطيع الخروج من الدائرة المغلقة لحياته ومتعلق بما حدث له في الماضي، حتى تظهر في حياته سعاد والتي تجعله يكتشف نفسه من جديد.

“أما عن حالة الطقس” تأليف وإخراج وبطولة أحمد حداد، ويشاركه البطولة كاريمان حجازي، حنان يوسف، حسن الجريتلي، داليارمزي وضيوف الشرف ريهام عبد الغفور وثراء جُبيل.