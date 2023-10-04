محافظ الشرقية يشارك في احتفالية جامعة الزقازيق ببدء العام الدراسي الجديد

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، احتفالية الجامعة باستقبال الطلاب القدامى والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر في حضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، والدكتور أحمد عناني عميد كلية طب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من الطلاب والطالبات.

بدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم طابور عرض لطلاب وطالبات كليات الجامعة أعقبه تقديم أغاني وطنية لطلاب وطالبات الجامعة نالت استحسان الجميع.

كما شهدت الاحتفالية تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية لمنتخب جامعة الزقازيق للفنون الشعبية، كما قدمت طالبات كلية الطفولة المبكرة تعبيرات حركية مصحوبة بأغاني وطنية نالت إعجاب الحضور.

ألقى محافظ الشرقية كلمة أعرب فيها عن سعادته لمشاركته احتفالية جامعة الزقازيق لاستقبال الطلاب القدامى والجدد، متمنياً لأبنائه طلاب وطالبات الجامعة عاماً دراسياً سعيداً، مؤكداً ضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية بالجامعة والمثابرة لتحقيق النجاح والتخرج من الجامعة للمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

أكد محافظ الشرقية، أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم لما تقدمه من خدمات مجتمعية واستشارات هندسية وفنية للمشروعات الجاري تنفيذها والمساهمة في بناء وتنمية المجتمع، مؤكداً ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وجامعة الزقازيق لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

ومن جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بزيارة محافظ الشرقية لجامعة الزقازيق والمشاركة في احتفالية الجامعة بالعام الدراسي الجديد، مقدماً له الشكر والتقدير على مجهوداته الملموسة في الإرتقاء بكافة الخدمات المؤداه للمواطنين من أبناء المحافظة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن احتفالية اليوم تأتي لاستقبال الطلاب الجدد وتشجيع وتحفيز الطلاب المنتقلين للمراحل الدراسية الأخرى، قائلاً أنتم عصب الأمة ووقود المستقبل وأحد دعائم الجمهورية الجديدة نسعي جميعاً لتنمية مهاراتكم وقدراتكم، مطالباً أبنائه الطلاب بالعمل الجاد لتحقيق الأهداف العلمية والمجتمعية والمشاركة في بناء المجتمع.