وزير البترول يبحث مع "اكسون موبيل العالمية" جهود الإسراع بتنمية مناطقها فى مصر



عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع جون أرديل – نائب رئيس شركة اكسون موبيل العالمية للاستكشاف، وتم خلاله استعراض نشاطها الحالي في حقول البحر المتوسط بمنطقة شمال مراقيا البحرية (بالشراكة مع قطر انرجي)، والمنطقتين كايرو ومصري البحريتين التي تم إسنادهما للشركة حديثاً، والجهود اللازمة للإسراع في بدء العمل بالمنطقتين، وحرص اكسون موبيل على التوسع في أنشطتها الاستكشافية والحصول على مناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية التي يتم طرحها في مصر.

ومن جانبه أعرب جون أرديل عن التزام الشركة بمواصلة العمل والتوسع في مشروعاتها في مصر خلال الفترة المقبلة، كما أشاد بالدعم الذي يتم تقديمه من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.