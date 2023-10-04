نائب رئيس جامعة القناة يواصل اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد

أفاد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بأن نشر آلية عقد اللقاء التعريفي تتحقق الاستفادة منها؛ حيث يستطيع الطالب معرفة حقوقه وواجباته ونظام الدراسة بكليته، وكيفية التواصل مع المرشد الأكاديمي والخدمات المتاحة للطلاب، وخاصة التي يقدمها مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة ووحداته بالكليات؛ لمساعدة الطلاب المتعثرين، وذوي الهمم، والحوافز المقدمة للطلاب المتفوقين والمؤتمرات الطلابية البحثية التي تعقد في كل كلية.

وتنفيذاً لتلك الرؤية- واصل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولاته التفقدية خلال الأسبوع الأول من الدراسة؛ لمتابعة سير العمل بالكليات، وحضور اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد، حيث شهد سيادته اللقاءات التعريفية بكليات طب الأسنان ،العلوم ،الكلية المصرية الصينية والهندسة.

كما قام الدكتور محمد عبدالنعيم بتعريف الطلاب بالمواصفات الواجب توافرها في الطالب الجامعي، بدءاً من المظهر العام إلى معرفة حقوقه وواجباته، وآليات تلقي شكاوى الطلاب.

كما تم خلال اللقاء التعريفي لكلية العلوم- بإشراف عام الدكتورة مها فريد عميد الكلية والدكتور الشاذلي محمد عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور شرين البنا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث- توضيح رسالة الكلية وبرامجها، مع التأكيد على أهمية إطلاع الطالب على توصيف المقررات الدراسية، والتعلم الذاتي، ودوره في تنمية مهارات الطلاب.

وبالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية- شارك الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحفل استقبال الطلاب الجدد، والذي أُقيم تحت إشراف الدكتور تامر نبيل عميد الكلية، والدكتور أحمد السيد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب.

قام الدكتور تامر نبيل بشرح لطبيعة الدراسة داخل الكلية المصرية الصينية، والتي تعمل علي تعظيم دور التعليم الفني والتكنولوجي في خدمة الصناعة والاقتصاد القومي، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في مواجهة التطور السريع في كافة العلوم التكنولوجية، كما تسعى الكلية لتخريج كوادر تقنية متميزة ومدربة علي أحدث التطبيقات التكنولوجية، لسد حاجة المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس وسيناء وخارجها.

ثم توجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى كلية طب الأسنان، وكان في استقبال سيادته الدكتورة داليا فياض عميد الكلية والدكتورة مروة شرعان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حرص "عبدالنعيم" على تقديم تهنئة خاصة لطلاب كلية طب الأسنان، بعد تكريم الطالبة سحر جلال قناوي والتي كرمها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية عن قطاع طب الأسنان في يوم تفوق الجامعات المصرية الذي أقيم الأسبوع الماضي، مؤكداً أن هذا الحدث يعد مصدر فخر لكل طالب داخل كلية طب الأسنان وحافز للكلية لمواصلة التميز.

ومن جانبها - أكدت الدكتورة داليا فياض أن كلية طب الأسنان والمستشفى التعليمي الخاص بها تضم أكثر من 350 وحدة أسنان ( كرسي )، وغرف العمليات الخاصة بها متاحة للطلاب، موجهة بضرورة الالتزام بالحضور والانتظام في المحاضرات لتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب مع الاندماج فى الأنشطة الطلابية.

وبكلية الهندسة- قام طلاب الكلية بتقديم مجموعة من الفقرات الفنية المتميزة، كما قام الدكتور إيهاب لطفي عميد الكلية بتوضيح طبيعة الدراسة بالكلية وأقسامها المختلفة، وبرامجها المميزة الجديدة .

فيما وجه الدكتور باسم الهادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب دعوة للطلاب للمشاركة بجميع الأنشطة الطلابية، والتعرف على مجالاتها حتى يتثنى لكل طالب اختيار ما يناسب رغباته.

جدير بالذكر أن جميع اللقاءات التعريفية التي تتم بالكليات تنظمها وحدات الدعم الأكاديمي بالكلية، بالتنسيق مع إدارات رعاية الشباب وشئون الطلاب، واتحادات طلاب الكليات.