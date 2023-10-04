أبرز إنجازات تموين جنوب سيناء خلال 9 سنوات

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال الفترة ما بين عام 2014 و 2023 العديد من الإنجازات في قطاع التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة مع تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفي إطار جهود محاربة الغلاء وخفض الاسعار أقامت مديرية التموين بالمحافظة 120 معرضاً لبيع السلع الاساسية والمعمرة شملت أهلا رمضان - أهلا مدارس - العيد فرحة بأسعار مخفضة تراوحت بين 20 و 50% ولاقت إقبالا جماهيريا كبيرا .

وأضاف المهندس إبراهيم الحارون ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء ل" البوابة نيوز" كما تم إقامة 50 شادراً ثابتاً لعرض وبيع منتجات اصحاب المزارع بأسعار مخفضة عن القطاع الخاص ، فضلا عن إقامة 20 منفذاً بمدن المحافظة لأصحاب السلاسل الكبرى ، وتسيير 50 سيارة سلعية ضمن مبادرة محاربة الغلاء و 55 سيارات لأصحاب سلاسل الكبرى ، بجانب 52 سيارة لبيع اللحوم .

وتابع : “وأسهم تطبيق نظام صرف الخبز بالبطاقات التموينية عام 2014 في توفير نحو 40 % من حصة الدقيق المدعم بالمحافظة شهرياً عبر 29 مخبزاً نصف آلياً ، كما تم زيادة عدد المخابز الاستراتيجية من 2 الي 6 مخابز عام 2023 ، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة مطحن الطارق ( قطاع خاص ) بمدينة طور سيناء ”.

وقامت المديرية بإنشاء مركزين لإستلام وتجميع الاقماح المحلية خلال موسم التوريد من المزارعين في مدن الطور ورأس سدر .

وتم التوسع بفروع دلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة لتصبح 28 فرعاً بدلا من 10 أفرع بمدن شرم الشيخ - أبورديس - قرية فيران - طابا - قرية ابو صويرة التابعة لمدينة رأس سدر، بجانب إنشاء عدد 2 منفذ جمعيتي إحداهما بالسوق الحضاري بمدينة طور سيناء لخدمة أهالي الاحياء المجاورة .

واستطرد: وتواصلت الجهود لتشمل رفع كفاءة 15 محطة وقود، وإنشاء 7 محطات تموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمدينة شرم الشيخ ، ويجري حالياً العمل على تطوير محطتين لتعبئة الغاز بمدينتي ( الطور - نويبع ) .

وتوجت جهود المديرية بالتعاون مع المحافظة في زيادة عدد مستودعات البوتاجاز لتصبح 8 مستودعات في 2023 مقابل مستودعين فقط عام 2014 ، بالإضافة الي تطوير ورفع كفاءة 3 مستودعات دقيق بمدينة دهب وراس سدر و سانت کاترین.

وشملت جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية، الموافقة على إقامة عدد (2) منطقة لوجستية لتنمية التجارة بالمحافظة بمدينة ( الطور - رأس سدر ) وجارى دارسة إنشاء عدد (2) منطقة لوجستية أخرى بمدينة ( شرم الشيخ - أبو زنيمة ) ، كما تم انشاء 6 مراكز خدمة رقمية مطورة للمواطنين ، ورفع كفاءة 3 مراكز أخري بتكلفة 18.3 مليون جنيه ،، كما يتم رفع كفاءة مبني ديوان عام المديرية بتكلفة 2.7 مليون جنيه.

واستمرت الجهود لتشمل تطوير مكتب السجل التجاري لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشات التجارية والمساهمة في دمج القطاع غير الرسمي المنظومة الرسمية ،فصلاً عن الربط مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف انشاء مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة وتقديم الخدمات الإلكترونية بنظام الشاك الواحد .

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