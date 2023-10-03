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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انتخاب جريج فيرجوس رئيسا لمجلس العموم الكندي

رئيس مجلس العموم
رئيس مجلس العموم الكندي، جريج فيرجوس
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انتخب النواب الكنديون، اليوم الثلاثاء، النائب الليبرالي جريج فيرجوس، رئيسًا جديدًا لمجلس العموم، خلفًا للمستقيل أنتوني روتا.

وفيرجوس، الذي يمثل مقاطعة هال-أيلمر في كيبيك بالقرب من أوتاوا، هو أول رئيس ملون لمجلس العموم.

ويجري مجلس العموم انتخابات اختيار رئيس جديد له، بعد أن شغر المنصب الأسبوع الماضي.

وكان النائب أنتوني روتا، قد ترك منصبه رسميًا يوم الأربعاء الماضي، لكن النواب اتفقوا على أنه يمكن لمجلس النواب الاستمرار في الانعقاد مع نائب حزب الكتلة الكيبيكية، لويس بلاموندون، بصفته رئيسًا مؤقتًا.

وبلاموندون هو "عميد مجلس النواب"، النائب صاحب أطول سجل متواصل في الجلوس والذي ليس وزيرًا أو زعيم حزب.

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النواب الكنديون جريج فيرجوس مجلس العموم كيبيك
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