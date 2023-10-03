المرشح على منصب نائب رئيس الزمالك: انتظروا الفارس الأبيض في ثوبه الجديد بالمرحلة المقبلة.. هشام نصر: نرفض فكرة الخيانة والقائمة الموحدة على قلب رجل واحد

فتح هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس الزمالك، قلبه في حوار خاص مع «البوابة نيوز»، للحديث عن آخر الاستعدادات لخوض انتخابات القلعة البيضاء القادمة، والمقرر إقامتها يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.

ويخوض هشام نصر، انتخابات الزمالك المقبلة على مقعد نائب الرئيس، في قائمة الزمالك الموحدة التي تضم القائمة الموحدة حسين لبيب، على مقعد الرئاسة، وحسام المندوه على مقعد أمين الصندوق، الأعضاء فوق السن: أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق، الأعضاء تحت السن: رامي نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر.

وتخرج نصر من هندسة القاهرة قسم مدني، وعمل درسات عليا في إدارة المشروعات الهندسية ويمتلك شركات خاصة في مجال المقاولات، وينتمي نصر لنادي الزمالك في فريق كرة اليد منذ سن الـ12 عامًا، واتجه إلى مجالي التدريب بعد الاعتزال، ولم يستمر كثيرًا ليتجه بعدها إلى المجال الإداري وكانت البداية من تولي منصب مدير الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى أن تولي منصب رئيس جهاز كرة اليد، وتمكن في ذلك الوقت من تحقيق المدالية البرونزية بمونديال قطر.

واتجه هشام نصر لعضوية الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى أن أصبح رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عام 2017، وأشرف على تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

ويأتي نص الحوار على النحو الآتي:

هل فكرت في الترشح على منصب الرئيس في انتخابات الزمالك المقبلة؟

كنت أفكر بالفعل في الترشح لانتخابات نادي الزمالك على منصب رئيس النادي في حال عدم ترشح حسين لبيب، وبعد التواصل مع أعضاء القائمة تم الاستقرار على الترشح على منصب نائب الرئيس.

كيف ترى المنافسة مع هاني العتال على منصب نائب الرئيس؟

أنا طول عمري بقبل المنافسة، وهاني العتال يتمتع بشعبية كبيرة بين أعضاء نادي الزمالك، وأرى أن المنافسة على منصب نائب الرئيس في صالح النادي، إن هو فاز هباركله ولو أنا فُزت معنديش مانع أشتغل على البرنامج بتاعه.

هل من الممكن أن تحدث خيانة من ضمن أعضاء القائمة في الانتخابات؟

أرفض فكرة الخيانة، وأعضاء القائمة الموحدة جميعهم على قلب رجل واحد ونخوض الانتخابات تحت مبدأ الزمالك أولا، والقائمة الموحدة قادرة علي انتشال الزمالك من أزماته.

ما أهم أهداف القائمة الموحدة؟

من أهم أهدافنا هو تأسيس شركة كرة قدم، محمد الأتربي سيكون رئيس لجنة تنمية الموارد بالنادي، وهناك أسماء كبيرة مرشحة للتواجد في شركة الكرة.

كيف ترى حظوظ الزمالك في المنافسة على لقب الدوري بعد التعادل في أول مباراتين؟

الدوري لسه طويل والفريق يملك عناصر مميزة وخبرات عالية وهندعم الفريق بصفقات سوبر، حال الفوز في الانتخابات، وحل أزمة إيقاف القيد في يناير المقبل.

مع تعليقك على تخوف بعض جماهير الزمالك من أن معظم القائمة من رموز كرة اليد السابقة بالنادي؟

اليد لعبتي الأول لكن ده لا يمنع من دعم جميع الألعاب، والدليل على ذلك حل أزمة الرواتب المتأخرة لقطاع السباحة بالنادي والتي بلغت 9 أشهر.

كيف رأيت قرار إيقافك من رئاسة اتحاد كرة اليد؟

ملف واتقفل واركز الآن على انتخابات الزمالك.