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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تجدد فرض قيود حدودية مع سلوفاكيا للحد من الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
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أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، اليوم /الثلاثاء/، فرض قيود حدودية مؤقتة مجددا مع سلوفاكيا؛ للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأوضح الوزير- وفق "راديو بولندا"، في نشرته الإنجليزية- أن الحكومة قررت الاستمرار في إجراء عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود مع سلوفاكيا بدءًا من منتصف الليل، مشيرا إلى أنه سيتم تفتيش السيارات الوافدة بأقل قدر من الإزعاج لمواطني البلاد ومواطني دول الاتحاد الأوروبي.

وقال إن محاولات الدخول بشكل غير شرعي من سلوفاكيا زادت بنسبة 1000% تقريبا منذ العام الماضي، ووصل بعض المهاجرين إلى ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد، مضيفا أنه تم احتجاز 551 مهاجرًا غير شرعي خلال الأسبوعين الماضيين فقط. 

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سلوفاكيا الهجرة غير الشرعية بولندا
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