ترامب يطلب طعامه المفضل إلى قاعة المحكمة فى أولى جلسات محاكمته بتهمة الاحتيال

أظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من جديد حبه الكبير للوجبات السريعة، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته بتهمة الاحتيال، حيث نشر وظهر في أكثر من صورة وهو يتناول وجبات من ماكدونالدز بعدما نشر موقع "TMZ" صور لاثنين من حراس الأمن بعد ظهر الاثنين وهما يحملان عدة أكياس من الطعام من سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة ماكدونالدز.

وأضاف ترامب: “كانت هناك ما لا يقل عن 6 أكياس من ماكدونالدز متجهة إلى المحكمة العليا في مانهاتن بالتزامن مع بدء محاكمة ترامب والتي من المقرر أن تستمر حتى أوائل ديسمبر المقبل”.

ويتوقع أن تكون كل هذه الوجبات لترامب وفريقه والذي يرافقه من مستشارين ومحامين وكان قد سبق للرئيس الأمريكي السابق أن قدم وجبات من ماكدونالدز لضيوفه من فريق كرة القدم الأمريكي كليمسون تايغرز حين زاروا البيت الأبيض عام 2019.

ويقول الادعاء الأمريكي في نيويورك، إن ترامب بالغ في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

وتسعى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل وفرض حظر دائم عليه وعلى نجليه دونالد الابن وإريك ويمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.