بالصور.. حشد كبير من المواطنين بميادين إمبابة لترشح السيسي لولاية رئاسية جديدة

نظم المئات من المواطنين وأهالي منطقة إمبابة بشمال محافظة الجيزة، مسيرة دعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمشاركة في احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.

وحمل المواطنون خلال هذه المسيرات التى شارك فيها عدد من الاحزاب السياسية صور الرئيس السيسى، وأعلام مصر كما رددوا هتافات لدعم القيادة السياسية.

وأكد المواطنون دعمهم للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية، وتحقيق مزيد من النجاحات التى طالبت ربوع مصر المحروسة وبناء الجمهورية الجديدة.

وتحت شعار «كلنا نعمل من أجل مصر» نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعى صورا ولافتات تأييد للرئيس السيسي وردد الأهالي عبارات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ منها: «نعم لصانع المستقبل وباني مصر الحديثة»، وتعالت هتافات الأهالي بعبارات تأييد، أبرزها «كمل مشوارك، وكلنا معاك يا سيسي».

وطاف المشاركون الشوارع حاملين الأعلام وصور الرئيس على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغاني الوطنية بذكرى نصر أكتوبر وأغنية «تسلم الأيادي» واختتموا المسيرة أمام مكاتب الشهر العقارى، لتحرير توكيلات للرئيس.