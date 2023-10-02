البابا تواضروس الثاني يترأس احتفالات اليوبيل الذهبي على تأسيس الكلية الإكليريكية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الليلة باليوبيل الذهبي على تأسيس الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء المحرق، ويأتي ذلك برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك على مسرح الأنبا رويس الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويشارك في احتفالية اليوم عدد من الأباء الاساقفة والأباء الكهنة، منهم الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط والأنبا غبريال أسقف بني سويف والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والأنبا بيمن مطران نقادة والأنبا ديمتريوس مطران ملوي والأنبا ميخائيل أسقف حدائق القبة ووكيل الكلية الأكليريكية.