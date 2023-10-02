حكاية وطن.. إنجازات صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال 9 سنوات

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائيه، برئاسة المهندس هاني برزي، في تقرير حديث له اليوم الإثنين، أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة ودعمه لملف تنمية الصادرات وأهمية قطاع الصناعات الغذائية كأحد القطاعات الحيوية والاستراتيجية للحفاظ على الامن القومي المصري وكذلك توفير فوائض تصديرية من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزراعة ألاف الأفدنة في الأراضي الجديدة بشكل غير مسبوق ومشروعات البنية التحتية والطرق بجانب السياسات الخارجية المتزنة حيث اثمرت تلك الجهود للوصول إلى 33.4 مليار دولار إجمالي صادرات مصر من الأغذية المصنعة خلال الفترة من 2014 إلى أغسطس 2023، كما حققت صادرات القطاع في عام 2022 حوالى 4.5 مليار دولار بنسبة نمو 50% مقارنة بصادرات القطاع في عام 2014 البالغة حوالى 3 مليار دولار.

المهندس هاني برزي

أداء القطاع خلال الفترة من يناير 2020 حتى أغسطس 2023(فترة تكليف مجلس الإدارة الحالي):-

كما حققت صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة تكليف مجلس الإدارة الحالي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية نسبة نمو 30% خلال الفترة من 2020 إلى 2022 وبلغت إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير 2022 إلى أغسطس 2023 حوالي 15.5 مليار دولار، وبلغت الصادرات في نهاية عام 2022 حوالى 4.5 مليار دولار ومن المخطط ان تتجاوز الصادرات في نهاية عام 2023 حاجز ال 5 مليار دولار.

كما قام المجلس خلال الفترة من 2021 – 2022 بتعميم عدد 244 فرصة تصديرية، وتدريب اكثر من 1300 متدرب من ممثلي القطاع الغذائي في مختلف البرامج التدريبية المؤثرة على الأداء الاقتصادي للشركات الأعضاء، كما قام المجلس بتنظيم 71 ندوة في مختلف الموضوعات التي تهم المصدر المصري، بجانب تنظيم المشاركة المصرية في 12 معرض دولي بمشاركة 495 شركة، بجانب تنظيم 10 بعثات تجارية إلى دول كينيا، اوغندا، تنزانيا، السودان، جنوب السودان، الأردن بمشاركة مستوردين من العراق، سوريا وفلسطين، وبعثة إلى المملكة العربية السعودية، المغرب، الولايات المتحدة الامريكية، وبعثات تحضيرية إلى جيبوتي وغانا وجارى تنظيم بعثة إلى الجزائر.

بجانب تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مجالات البعثات التجارية، أفريقيا، مصنعات التمور، الأسماك، البيض المبستر وذلك بعد إعداد دراسة عن القطاعات ذات الأولوية لتنمية الصادرات. بالإضافة إلى إصدار نشرة شهرية عن أداء القطاع والموضوعات التي تهم المصدرين.

تطور صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023:-

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 حوالي 3.5 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 13% وقيمة نمو 405 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت حوالي 3.1 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وبلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 443 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وبلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10% وبلغت صادرات شهر مايو 495 مليون دولار بنسبة نمو 22%، وبلغت صادرات شهر يونيو 437 مليون دولار بنسبة نمو 6% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 475 مليون دولار بنسبة نمو 60% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 475 مليون دولار بنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الثمانية الاولى من عام 2023 بقيمة 1890 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 598 مليون دولار بنسبة نمو 11%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 281 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 12%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 157 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 10%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 535 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 1%.