«QNB الأهلي» يوقع بروتوكول تعاون مع «الإسكان الاجتماعي» لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك QNB الأهلي، الشركة التابعة لمجموعة QNB أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بروتوكول تعاون يهدف لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التمويل العقاري للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وقام بالتوقيع على البروتوكول مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي.

وشهدت مراسم التوقيع مشاركة عدد من المسئولين من الجانبين، بحضور عبد الله رشدي نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وطارق فايد، مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال، وأيمن جمجوم، رئيس القطاعات التجارية - التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ، ونغم قنديل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ، وماريان فهمي، مديرإدارة التمويل العقاري.

مي عبد الحميد: البروتوكول يوفر تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

وقالت مي عبد الحميد، إن QNB الأهلي يعد أحد أهم شركاء الصندوق لتمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من تملك مسكن لائق، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" حيث سيوفر البنك في هذه المرحلة مبلغ 2 مليار جنيه ليصبح إجمالي مبلغ التمويل العقاري من البنك لعملاء الصندوق 5 مليار جنيه مصري.

محمد بدير: البنك حقق نجاحًا استثنائيًا في قطاع التمويل العقاري بنسبة نمو تصل إلى 67% في عام 2022

ومن جانبه، قال محمد بدير، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي استكمالًا للجهود التي بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات دعم التمويل العقاري لجميع العملاء.

وأعرب عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان في تلبية احتياجات الشباب الطامحين الحصول على وحدات سكنية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص QNB الأهلي على دعم مبادرات التمويل العقاري منذ انطلاقها تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري.

وأضاف أن البنك حقق نجاحًا استثنائيًا في قطاع التمويل العقاري الذي حقق نموا بنسبة 67% في عام 2022، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 5.5 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 24.000 عميلاً، بالإضافة إلى طرح قروض عقارية مصممة للاستجابة لمتطلبات العملاء وباقة من الخدمات والمنتجات المصرفية لدعم تمويل العقارات، مشددا على خطة البنك في تعزيز خدمات التمويل العقاري للأفراد على المدى القريب.