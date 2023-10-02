أوكرانيا: مقتل وإصابة 1633 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الاثنين، مقتل 504 أطفال وإصابة 1129 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وذكر مكتب المدعي العام، في بيان وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أنه حتى اليوم الموافق 2 أكتوبر، تأثر أكثر من 1633 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 504 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1129 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ 488 حالة، تليها خاركييف بـ 300 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 128 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

