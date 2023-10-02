رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات القداس الإلهي لرعية ميانمار

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهي لرعية ميانمار وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

و تحدث رئيس الأساقفة في بداية عظته عن التوازن بين الحياة العملية والروحية مثلما فعل مريم ومرثا بالكتاب المقدس حيث كانت مارثا مهتمة بالأشياء العملية بينما مريم كانت مهتمة أن تكون بجانب السيد المسيح لتتعلم منه.

وأضاف رئيس الأساقفة: نحن نحكم على مريم لأنها لم تهتم بأمور البيت لكنها قدمت نفسها للمسيح وغسلت رجليه بطيب غالي الثمن، فهي أرادت أن تكون قريبة للمسيح.

واستكمل رئيس الأساقفة: المسيح هو محور الحياة، إذ يعطينا سلام داخلى يملأ حياتنا وحينها ندرك إننا لا نقدر على كل شئ بطاقتنا وإنما بيد الله، موضحًا: إذا كنا نحمل أعباء الحياة على أكتافنا وجب علينا أيضًا الاتكال على الله لأنه يسندنا ويرعانا فى الطريق.

واختتم رئيس الأساقفة عظته قائلًا: نحتاج أن نستمع و نفتح قلوبنا وعيوننا لرسائل المسيح، من أجل ان يملائنا المسيح بروحه و يقودنا.

384331859_852020279896358_4371241412887560669_n

384514970_987135452358897_5189375189590711826_n

384515193_1055103655492109_905323904427944355_n

384515235_220646937685244_4094682159314015685_n

384516202_625661653095554_2686535229579577091_n

384516224_1592151541314141_6539139857007903663_n

384516233_847598320346570_5783613846924525788_n

384518445_1312361526068183_6829298582215734036_n

384518446_314481834511262_8007495270515357695_n

384518822_3443969229157142_3860411386537380226_n

384519183_265910473077670_9046271100645951699_n

384519221_1453838558532411_1296575656600122429_n

384519230_1297475197553532_4032830092119354629_n

384519238_1371106560172499_1111381170803548223_n

385538181_1075321363460079_6363893788656992671_n