خلال أكتوبر.. 15 فيلما متنوعا في انتظار رواد قصر السينما

يشهد شهر أكتوبر الحالي مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لرواد قصر السينما بجاردن سيتي.

تتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين السينما العالمية، المصرية، الهندية، الأوروبية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، والتي يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور نخبة من النقاد والفنانين من أبرزهم الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، د. نادر رفاعي، نشوى نبيل، وعصام حلمي.

تنطلق فعاليات البرنامج اليوم الاثنين مع فيلم "The wonderful story of henry sugar "ضمن أفلام نادي السينما العالمية، يعقبه ندوة للدكتور نادر الرفاعي.

ويوم 3 أكتوبر يعرض نادي بين "الرواية والفيلم "فيلم "القاهرة 30"، يعقبه ندوة لعصام حلمي، بينما يعرض نادي السينما الآسيوية فيلم "Unforgiven" يوم 4 أكتوبر، يعقبه ندوة لنشوي نبيل.

واحتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر يعرض فيلم "الممر" يوم 8 من الشهر الحالي، أما يوم 9 أكتوبر يقدم نادي السينما العالمية فيلم "Hidden Agenda" يعقبه ندوة للدكتور نادر الرفاعي.

وفي يوم 11 أكتوبر نشهد فيلم"Anatomy of a murder" لنادي الفيلم الكلاسيكي، أما في يوم 11 أكتوبر يقدم نادي السينما الأوروبية فيلم "The Motorcycle Diaries" يعقبه ندوة لنشوى نبيل.

وفي يوم 12 أكتوبر يقدم نادي السينما الهندية، فيلم "Barfi"، ويقدم نادي السينما العالمية يوم 16 أكتوبر فيلم "I Daniel blake" يعقبه ندوة د. نادر الرفاعي.

وفي اليوم التالي يعرض نادي السينما التسجيلية فيلم "Hannibal Hopkins and Sir Anthony" يليه ندوة لناصر عبد المنعم، بينما يشهد يوم 18 أكتوبر فيلم "La vie en rose" لنادي السينما الأوروبية، يليه ندوة تقدمها نشوي نبيل.

وفي يوم 23 اكتوبر يتجدد اللقاء مع نادي السينما العالمية بتقديم فيلم "Sorry we missed you" يعقبه ندوة للدكتور نادر الرفاعي، ويتضمن يوم 24 أكتوبر عرض فيلم تحريك للأطفال بعنوان "The boss baby"، بينما يقدم نادي السينما الأوروبية فيلم "A Royal Affair" يوم 25 أكتوبر، يليه ندوة تقديم نشوى نبيل، ويأتي ختام البرنامج يوم 26 أكتوبر بعرض نادي السينما الفنزويلية لفيلم "Libertador".

ومن المقرر أن تعرض هذه الأفلام مجانا للجمهور في تمام الساعة السادسة مساءً.