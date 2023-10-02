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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس مطروح.. أجواء خريفية معتدلة وأمطار خفيفة

أجواء خريفية معتدلة
أجواء خريفية معتدلة وأمطار خفيفة
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استقرت درجات الحرارة في مدينة مرسى مطروح وعدد من المدن الساحلية بالمحافظة، اليوم الإثنين، وساد طقس خريفي معتدل مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة صاحبها سقوط أمطار خفيفة خاصة على السواحل الشمالية.

شهدت محافظة مطروح منذ أمس الأحد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي انخفضت عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من السنة، ونشطت الرياح العكسية الشمالية الغربية المحملة ببخار الماء.
وبدورها اتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة كافة الاستعدادات لمواجهة سقوط الأمطار، وكذا رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح درجة استعداداتها للتدخل حال هطول الأمطار بكميات كبيرة.

أجواء خريفية معتدلة وأمطار خفيفة

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مطروح مرسي مطروح معتدل خريفي أمطار
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