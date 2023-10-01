الدوري الإنجليزي.. التعادل يحسم موقعة نوتنجهام وبرينتفورد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة نوتنجهام فورست وبرينتفورد، اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب سيتي جراوند في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم برينتفورد بفضل هدف الدنماركي كريستيان نورجارد في الدقيقة 58، وذلك بعد طرد الفرنسي موسى نياخات من نوتنجهام في الدقيقة 56.

ورد نوتينجهام سريعا وأحرز الأرجنتيني نيكولاس دومينجيز هدف التعادل في الدقيقة 65، لتنتهى المباراة بالتعادل.

جاء تشكيل فريق برينتفورد كالتالى:

حراسة المرمى: مارك فليكين.

خط الدفاع: كريستوفر اجر، ناثان كولينز، إيثان بينوك، آرون هيكي.

خط الوسط: ماثياس يانسين، كريستيان نورغارد، فيتالي جانيلت.

خط الهجوم: بريان مبيومو، يوان ويسا، كين لويس بوتر.

فيما جاء تشكيل فريق نوتينجهام فورست كالتالى:

حراسة المرمى: مات تيرنر.

خط الدفاع: سيرج اورييه، ويلي بولي، موسى نياخات، موريلو.

خط الوسط: ابراهيم سنغاري، أوريل مانجالا، أنتوني إيلانجا، نيكولاس دومينغيز، كالوم هودسون أودوي.

خط الهجوم: تايوو اونيى.

وبهذه النتيجة، رفع نوتينجهام رصيده إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة واحدة عن برينتفورد الذي يحتل المركز الثالث عشر.