"التجمع" يشيد بالموقف الثابت للرئيس السيسي برفض عودة الجماعة الإرهابية إلى المشهد المصري

أشاد حزب التجمع، بتأكيد الرئيس السيسي، موقفه الرافض لعودة جماعة الإخوان الإرهابية إلي المشهد المصري مرة أخرى.

وقال عماد فؤاد، المتحدث الإعلامي للحزب، في بيان صحفي له اليوم، إن وجود الرئيس على رأس الحكم يمثل أحد أهم الضمانات لحماية مصر من خطر الجماعة الإرهابية، ومن يدعمها من بعض القوى الخارجية بكل أشكال الدعم السياسي، والإعلامي، والمالي، واللوجيستي.

وأشار "فؤاد" إلى الموقف الثابت لحزب التجمع الرافض لفكر الإخوان باعتباره المنطلق الرئيسي لكل الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، وهو ما أكده الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة، بوصفه لفكر "الإخوان" بأنه "غير قابل للحياة ويتصادم معها".

ودعا مساعد رئيس "التجمع" كافة الأحزاب، والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، للقيام بدورهم في توعية المواطنين بالأخطار المحيطة بمصر، وتفويت الفرصة على مخططات هدمها وتقسيمها، وإشاعة الفوضى استغلالًا للأزمة الاقتصادية الراهنة.