بحضور المحافظ.. جامعة السويس تحتفل بتخرج الدفعة الأولى لكلية تجارة إنجليزي

احتفلت جامعة السويس بتخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية التجارة الانجليزي، والتي بدأت البرنامج الدراسي في الاقسام في العام 2019- 2020، وضمت 160 طالب وطالبة.

وشهد حفل التخرج اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والدكتور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، ونواب رئيس الجامعة والدكتورة رانية شمعة عميد كلية التجارة، وعمداء الكليات والقيادات التنفيذية والمئات من أولياء أمور الطلاب.

وكرم المحافظ ورئيس الجامعة وعميد كلية التجارة الطلاب الأوائل بكل برنامج تجارة لغة انجليزية في الأقسام المختلفة، والمتفوقين والمشاركين في المسابقات الدولية والحاصلين مراكز رياضية متقدمة.

وقال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إن لديه أمال كبيرة وتطلع للمستقبل أن تكون ترتقى الجامعة بخطوات كبيرة عهد الدكتور أشرف حنيجل الذي تولى منصب رئيس الجامعة خلال سبتمبر الماضي ضمن قرار جمهوري بتعيين عدد من رؤساء الجامعات.

وأكد اللواء صقر على دورها الجماعة في التنمية المجتمعية، موضحا أن المقصود هو التنمية المجتمعية، وليس المساهمة المادية، وانما يتطلب الامر دور أساسي وهو تنمية الخريج لسوق العمل ليصبح مطلوبا ليس على مستوى السويس فقط بل في مختلف المحافظات.

وتابع المحافظ أنه من الأهمية وضع برامج دراسية جديدة، وتوأمات مع الجامعات الكبرى في دول العالم، والبحث عن الجامعات المتميزة في التخصصات العلمية والأدبية بما يعود بالنفع على الطلاب سواء من خلال المنح الدراسية او البحث العلمي.

وأكد اللواء صقر أن الدكتور أشرف حنيجل خلال اجتماع مجلس الجامعة فتح المجال لعمداء الكليات، للإبداع والتفكير خارج الصندوق، بصرف النظر عن تنمية الموارد، مؤمنا بأن التنمية الحقيقية تكون في مخرجات التعليم من الشباب والقدرة على الإبداع وتقديم طلاب قادرين على تلبية ما يحتاجه سوق العمل بما يليق باسم الجامعة والوطن.

واستطرد أن مجلس الجامعة الذي حضره اليوم قبل الاحتفال شهد استعراض بعض الملفات المؤثرة في السويس، وهناك مساحة مفتوحة لعمداء الكليات لإبداء آرائهم من خلال ورقة عمل بأفكار قابلة للنقاش والتطبيق بدون الفلسفات الورقية، على أن يقدمها عمداء الكليات في اجتماع المجلس القادم، لتطبيق المتاح منها وذلك هو دور الجامعة والكليات بجميع تخصصاتها وهو دور اجتماعي هام.

وتطرق المحافظ في كلمته للحديث مع الشباب الطلاب ودعاهم على التعقل والتفكير وألا يتركوا فرصة لأعدائهم بالعبث في عقولهم، وعليهم أن يدركوا الصورة الكاملة لم يدور حولهم على أرض الواقع.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل إن جامعة السويس تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من طلاب شعبة اللغة الانجليزية بكلية التجارة، وهي من الكليات المؤسسة للجامعة، وشهدت منذ تأسيسها عام 1997 وعلى مدار سنوات خدمتها تخريج أجيال متعاقبة من المتخصصين في مجالات دراستها قادرين على خدمة إقليم الجامعة.

وأضاف أن الكلية واصلت نشاطها كي تواكب الجديد في سوق العمل، حيث جرى افتتاح وبدء الدراسة ببرنامج التجارة انجليزي عام 2019 وهو برنامج متميز يهدف إلى تخريج أجيال قادرة على اللحاق بالتطور الكبير في سوق العمل.

وأشار إلى ان الدراسة في تجارة انجليزي يؤكد على تغيير المفهوم التقليدي لكليات القمة ليؤكد أن القمة الحقيقية تكمن في القدرة على تحقيق الذات، وتطوير المهارات والامكانات لتحقيق احتياجات المجتمع والدولة والتمكن من الالتحاق بفرص عمل مناسبة يوفرها سوق العمل بمتطلباته الحالية.

واستطرد رئيس الجامعة أن هذه الرؤيا الطموحة تتخطى تحقيق جودة التعليم وتمتد إلى لتصل الى محاولة تعديل الأفكار لاختيار مسارات تعليمية جديدة تستطيع أن تشكل شخصية الخريج كي يكون قادرا على إيجاد فرصة عمل مناسبة.

وأكد أن هذه الرؤيا قد أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ أيام خلال لقائه مع رؤساء الجامعات في يوم تفوق جامعات مصر، حيث شدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالتعليم بمختلف مراحله وربط البرامج الأكاديمية مع خطة الدولة المستقبلية ورؤية مصر 2030 وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأن التعليم بمختلف مراحله هو الأساس الحقيقي الذي ستقوم عليه الدولة المصرية على المدى البعيد.