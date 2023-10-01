الليلة.. العرض الخاص لفيلم "سكر"

يقيم صناع الفيلم الموسيقي “ سكر ” العرض الخاص له اليوم الأحد في أحد سينمات منطقة التجمع الخامس.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم مؤخرا البرومو الدعائي تمهيدا لعرضه في السينمات يوم ١٢ أكتوبر المقبل.

الفيلم بطولة الفنانة ماجدة زكي وهو من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

ويستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاما وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة الفنانة القديرة ماجدة زكي ومحمد ثروت وحلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ريهام الشنواني، إسلام ابراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.